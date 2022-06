Vitor Esteves, 21 anos, morre em acidente de moto em Teresópolis - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/06/2022 17:19

No final de noite desta segunda-feira, 27 de junho, Vitor Esteves, de 21 anos, morreu ao perder o controle da moto que dirigia e se chocar contra um poste, no bairro do Ermitage, em Teresópolis.



Segundo depoimentos, o jovem estava sem capacete e estava em alta velocidade. O rapaz chegou a ser atendido no Hospital das Clínicas de Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 28, no Cemitério Carlinda Berlim.