Exposição fotográfica "Patrimônios de Teresópolis" - Jefferson Hermida

Publicado 25/06/2022 19:04

A exposição Patrimônios de Teresópolis, do fotógrafo Jefferson Hermida, com curadoria do historiador Artur Esteves apresenta 56 imagens que registram de maneira sensível lugares como o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, Mulher de Pedra e Parque Nacional da Serra dos Órgãos que, entre tantos outros, representam o que há de mais belo no patrimônio natural do município e outras dezenas de ícones da arquitetura da cidade, como Casa da Memória Arthur Dalmasso, a Casa de Cultura Adolpho Bloch e o Várzea Palace Hotel.

A exposição poderá ser visitada a partir do dia 25 de junho, na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek - Araras).