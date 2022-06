Prefeito Vinicius Claussen, Primeira-dama Paula Schütte Claussen e Jackson Muci, coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal) - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen, Primeira-dama Paula Schütte Claussen e Jackson Muci, coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal) Bruno Nepomuceno

Publicado 24/06/2022 18:47

O novo Centro de Triagem Animal (CTA) da Prefeitura de Teresópolis ocupará um terreno de 6.140m² e terá 839m² de área construída, com 12 canis (entre coletivos e individuais) e 6 gatis coletivos, com abrigos e solários e capacidade para até 80 animais, espaço para triagem, centro cirúrgico e área para atividades ao ar livre. A unidade será construída em terreno da Prefeitura, no bairro da Prata, onde antes funcionava a Escola Estadual Municipalizada Alice Saldanha. Interditado em 2011 e com os alunos realocados, o antigo prédio foi demolido para liberação do terreno.



O projeto arquitetônico conceitual foi apresentado nesta quinta-feira, 24/06, para avaliação do Prefeito Vinicius Claussen e da Primeira-dama Paula Schütte Claussen, apoiadora da causa animal. Prevista para começar em 2020, a obra não foi realizada devido à pandemia, e os procedimentos administrativos estão sendo retomados em 2022. Participaram da reunião o secretário de Obras, Ricardo Pereira, com a arquiteta Jéssica de Abreu, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, o secretário de Administração, Lucas Pacheco, e Jackson Muci, coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal). Também acompanharam o encontro as professoras Cristiane Corradini e Iara Schütte, representantes da Secretaria Municipal de Educação, e a defensora da causa animal Beatriz Osório.



“É mais um importante avanço das ações da gestão em prol da causa animal em Teresópolis e que será concretizado graças à emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal, que destinou R$ 2 milhões ao município para este fim específico. Com a aprovação do projeto conceitual, partiremos para as etapas de orçamento, planilha de custos e licitação para contratar a empresa que executará as obras. Neste período, vamos revitalizar o atual CTA, no Fischer, para continuar atendendo, da melhor forma, as demandas do município”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen. “A proposta é resgatar os animais, tratá-los e colocá-los para doação responsável, para que o novo canil municipal não se transforme em um depósito de cães e gatos”, pontuou a Primeira-dama Paula Schütte Claussen.



Outro assunto tratado durante a reunião foi a entrega, prevista para agosto, da unidade móvel adquirida pela Prefeitura, por meio de licitação, para castrações volantes nos bairros das áreas urbana e rural. A adoção de um almanaque para conscientização de alunos da rede municipal de ensino sobre o respeito e a proteção aos animais e ao meio ambiente também foi abordada. O material está em fase de tiragem para distribuição nas escolas municipais.



“Avançamos bastante nas políticas públicas de proteção animal desde 2019. Instalamos a COPBEA, criamos o Conselho Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, implantamos o Código Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, desenvolvemos a plataforma ‘Adote um amor’ para incentivar a adoção responsável, colocamos em prática o programa gratuito de castração de cães e gatos. Tudo sempre envolvendo protetores e instituições ligados à causa animal, nossos valorosos parceiros nestas ações coletivas”, encerrou o Prefeito.