Jogos estudantis em Teresópolis começam dia 2 de julho - Divulgação

Publicado 23/06/2022 21:48

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis Municipais 2022 de Teresópolis (JEM`s) acontecerão de 2 a 15 de julho, reunindo alunos entre 11 e 17 anos de 11 escolas municipais do 2º segmento (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental). A competição conta com a parceria dos clubes Comary, Teresópolis, Futebol Clube, Várzea Futebol Clube, Golf Club e Clube dos Securitários de Teresópolis.



A abertura oficial dos JEM`s será no dia 2 de julho, a partir das 10h, no Teresópolis Futebol Clube, com a presença do tetracampeão da Copa do Mundo de Futebol, senador Romário, em uma partida amistosa. Além disso, após o cerimonial, contando com a presença do Prefeito Vinicius Claussen e das secretárias de Educação, Satiele Santos, e de Esporte, Geovânia Maia, entre outros convidados, terá a competição de cabo de guerra.



Serão 13 modalidades esportivas, nas categorias masculina e feminina: Atletismo (provas de velocidade, meio fundo, corrida rústica, revezamento, salto em distância, salto em altura e arremesso de peso), Badminton, Basquete, Cabo de Guerra, Damas, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Orientação, Queimada, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez. Os jogos serão disputados nos clubes citados acima.



Nesta terça-feira, 21, foi realizado, nas instalações da Unopar, apoiadora do evento, o Congresso Técnico dos JEM`s 2022. Durante a reunião os organizadores do evento esportivo e professores de Educação Física envolvidos na realização dos jogos definiram os últimos detalhes sobre a competição, tais como, a confirmação das inscrições, orientações técnicas sobre as modalidades e a realização dos sorteios das equipes nas modalidades coletivas. A tabela dos jogos será divulgada em breve.