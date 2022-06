Homem é preso na porta do IML acusado de matar a companheira - Reprodução mídias sociais

Homem é preso na porta do IML acusado de matar a companheiraReprodução mídias sociais

Publicado 22/06/2022 22:35

Ana Lúcia de Oliveira Dorneles foi morta ontem, 21 de junho, por seu companheiro Sérgio Cardoso, em sua residência no bairro do Jardim Meudon, Teresópolis. Os vizinhos acionaram o SAMU que constatou o óbito, mas concluiu que a causa da morte foi natural. O acusado foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia e liberado em seguida por falta de provas. Diante das evidências no corpo da vítima, como lesões no pescoço, a família esperou pela autopsia, relevando que a morte ocorreu por asfixia. Após o laudo do IML, o acusado foi conduzido para a delegacia.

Sérgio disse à polícia que a mulher havia caído no chão e ele a teria colocado na cama. Vizinhos relataram terem ouvido muitos gritos e discussões durante toda a noite da véspera do assassinato. A vítima morava há 4 anos em Teresópolis e sofria constantes agressões, segundo moradores e familiares. O assassino deve ser julgado e, se condenado, responder por feminicídio.