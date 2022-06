Encontro de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro reúne 92 municípios em Teresópolis nesta quarta-feira, 22 - Divulgação

Publicado 21/06/2022 18:10

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) realiza, nesta quarta-feira (22/07), a partir das 8h30, o II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro. O evento acontece no Sesc Alpina, em Teresópolis, e tem como objetivo promover a troca de experiências e o debate de políticas públicas entre representantes das 92 cidades fluminenses.

"É fundamental que os gestores municipais conheçam as políticas públicas que estamos realizando, para que eles possam repassar essas informações diretamente para os fazedores de cultura de cada cidade. É uma interação muito importante para a efetivação da política de editais e descentralização dos recursos da pasta, alcançando cada vez mais o interior", destaca a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Com uma programação extensa até às 19h, o evento vai contar com diversas mesas de debates, reuniões setorizadas por região e apresentações artísticas. O encontro também vai destacar a prestação de contas dos investimentos que estão sendo realizados pela Sececrj em todo o estado.

Prestação de contas - Descentralização dos recursos

Com a informatização do atendimento ao público e o fortalecimento da política de editais durante o processo de retomada das atividades, a Sececrj conseguiu atingir um feito inédito em 2021 ao respeitar integralmente o Sistema Estadual de Cultura, que indica o investimento de pelo menos 60% dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) ao interior.

Através da LIC, 94 projetos de diferentes segmentos foram patrocinados no último ano, somando investimento de quase R$ 140 milhões. Deste valor, 32% foi destinado para a capital e 68%, ao interior.

A política de editais também norteou o trabalho da secretaria em 2021. Através do Pacto Cultural RJ, cinco diferentes chamadas públicas foram realizadas, premiando mais de quatro mil projetos em todas as regiões do estado. O investimento de mais de R$ 58 milhões consolidou a política de editais inéditos em território fluminense, como o "Povos Tradicionais RJ" e o "Cultura Inclusiva nas Redes".

Programação

8h30min - Credenciamento

9h - Café da manhã

10h - Abertura: Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros; presidente do Sesc, Antonio Florencio de Queiroz; e outros

10h10min - Mesa de debates: Edital Sesc Pulsar

11h30min - Mesa de debates: “Os Desafios da LAB”, com Clarissa Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Municípios

12h30min - Almoço

14h - Apresentação: Fábio Valadares e Rodrigo Lobo (Escritores e Produtores Culturais)

14h30min - Encontros Regionais

16h - Coffee break

16h30min - Plenária / Lei de Incentivo à Cultura - Danielle Barros

17h30min - Apresentação do resultado preliminar do edital Arraiá Cultural RJ

18h - Eleição do fórum

19h - Jantar

Serviço - II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro

Data: 22/06

Horário: 9h às 19h

Local: Sesc Alpina, Teresópolis

Endereço: R. Cândido Portinari, 837 - Golfe, Teresópolis