Presidente do Teresópolis Futebol Clube, Frederico Menezes e o Prefeito Vinicius Claussen celebram acordo para construção de estádio Bruno Nepomuceno

Publicado 21/06/2022 15:04

Foi realizada nesta segunda-feira, 20/06, no gabinete do Prefeito Vinicius Claussen, uma reunião com a presidência do Teresópolis Futebol Clube onde foi celebrado o acordo em que o município de Teresópolis reconhece a construção do estádio do clube no bairro Nossa Sra. de Fátima e extingue a ação judicial movida pelo município contra a associação, que se arrastava desde 2017, reivindicando a devolução do terreno onde se encontra o estádio ao erário.





O acordo foi feito entre o Prefeito e o Presidente do Clube, Frederico Menezes, e o ato público de sua assinatura será realizado no dia 2 de julho, no estádio do TFC.



"Estamos fazendo justiça a uma associação que presta uma inegável contribuição ao esporte de Teresópolis. A ação movida contra o clube não tem justificativa, uma vez que a contrapartida para que o terreno fosse doado ao TFC fosse a construção do estádio, que foi executada. Esperamos com essa medida dar segurança para que o clube continue avançando no fortalecimento do esporte local", comentou o Prefeito Vinicius Claussen.



"Sou grato ao prefeito Vinícius pelo respeito e reconhecimento ao nosso trabalho. Construímos quase 19 anos de história desportiva e sozinhos já fizemos muito. Mas com essa conquista, partiremos para uma nova fase, onde ainda faremos muito mais”, comemorou o Presidente do Clube, Frederico Menezes.



Também participaram da reunião o Procurador do Município Gabriel Palatnic e os advogados do Tricolor de Teresópolis, Flávio e Silvio Chú.