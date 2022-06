Cineclube tem exibição do filme "Nasce uma estrela" - Divulgação

Publicado 21/06/2022 13:23

Filme vencedor da enquete realizada pela Casa de Memória Arthur Dalmasso e que tem a honra de convidar a todos para assistir o filme



A proposta do Cineclube é aprender juntos sobre cinema e sua história, por meio dos seus clássicos e entender o futuro dessa arte com o passado.

Excepcionalmente este mês, a exibição ocorrerá no dia 22 (quarta-feira), o evento é gratuito e classificação livre.