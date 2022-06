Morre Paulo Troncoso, fiscal de rendas do Estado, aos 60 anos, vítima de infarto fulminante na manhã de hoje, dentro de sua casa em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 18/06/2022 17:55

Paulo começou a passar mal às 8:30 da manhã de hoje, 18 de junho, em sua casa, no Condomínio Vale dos Eucaliptos, onde residia e exercia o cargo de síndico há vários anos, tendo sido responsável por grandes mudanças durante sua administração. Ele estava se preparando para jogar uma partida de tênis no próprio condomínio, quando se sentiu mal.



Paulo Marco Troncoso Justo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 5 de junho de 1962. Tinha acabado de completar 60 anos, no último dia 5. Formado em Engenharia Civil, também era Técnico em Edificações pelo Cefet/MG. Aprovado no concurso para inspetor da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro, muda-se para o estado, vindo a exercer a função de fiscal de rendas em Teresópolis.



Durante o governo do Prefeito Jorge Mário, assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda, tendo como secretária direta a atual Secretária Municipal de Esportes, Geovania Maia. Ao final do mandato de Jorge Mário, Paulo Troncoso continuou à frente da Inspetoria Estadual da Fazenda, com sucursal em Teresópolis.



O histórico da família era de problemas cardíacos, tendo perdido o pai e a mãe por problemas no coração, essa última tendo infartado enquanto dormia. A amigos, Paulo confessara ter medo, ou quase certeza, de que morreria do mesmo jeito.

Ele deixa esposa, Sueli Maria Torres Troncoso, empresária, e três filhos médicos, as gêmeas Natália e Luiza Troncoso e Augusto Troncoso, todos tendo se formado, juntos, na mesma faculdade, sendo motivo de orgulho para Paulo Troncoso. Nas redes sociais dos filhos, há a imagem de um pai carinhoso, dedicado e preocupado com a família. Consternados, os filhos informaram, pelas mídias sociais, que haverá uma homenagem amanhã, dia 19 de junho, às 9 horas, na sede do Condomínio Vale dos Eucaliptos.