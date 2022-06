Parque Municipal Montanhas em Teresópolis - Divulgação

Publicado 16/06/2022 10:02

A Abertura da Temporada de Montanha de Teresópolis 2022 contará com dois dias de eventos promovidos pela Prefeitura, em parceria com o Parnaso, Parque Estadual dos Três Picos, Polo Gastronômico, Corpo de Bombeiros e o CET (Centro Excursionista Teresopolitano).

A iniciativa integra a ‘Estação Aventura’ do calendário de eventos do município. Na quinta-feira, 16, das 9h às 15h, a programação acontece na Praça Nilo Peçanha, a do Ginda Bloch, no Alto, e no domingo, 19, a partir das 9h, no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (subsede Pedra da Tartaruga), na Granja Florestal.



Na programação do dia 16, na Praça Nilo Peçanha, yoga para montanhistas (Cliva Saccani/Secretaria M. de Esporte), pescaria ecológica (equipe do Parque dos Três Picos), oficina de desenhos e de colagem com folhas, contação de história (Andrea Taubman), apresentação da Camerata Di Teresa (‘O Guarani’), exposição de fotos das montanhas do Parque Estadual dos Três Picos, oficinas de slack line e pré-lançamento do livro ‘As Aventuras de Catãozinho’, de Leandro Moura.

Haverá área de piquenique e painel borboleta instagramável (artista plástico Atos), móbiles de borboletas (produzidos pelo CIEP Prof. Amaury Amaral dos Santos/Fonte Santa e CMEI da Várzea) e animação com o tema ‘Venha para o lado verde da força!, além de feira orgânica. Na ocasião, acontecerá a assinatura do Termo ‘Caminhos da Mata Atlântica’.



Entre as atividades programadas para o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, no domingo, 19, a partir das 9h, estão Gerenciamento de riscos em atividades verticais, Simulação relacionada a gerenciamento de riscos e orientação no rapel com Corpo de Bombeiros (16 GBM) e Climb Center, Via Ferrata Guiada e Guiamento com o Centro Excursionista Teresopolitano (CET), clube homologado pela Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ).

As atividades orientadas têm vagas limitadas. Para participar é necessário se inscrever para sorteio na página do Parque Municipal no Instagram: pnm.montanhasdeteresopolis. O público também poderá visitar as exposições ‘Montanhas de Teresópolis’ e ‘Fauna de Montanha’ (ao ar livre), além da exposição e venda do livro ‘As Aventuras de Catãozinho’, de Leandro Moura. Artesanato, souvenirs e lanchonete com a participação dos produtores do entorno estão na programação.