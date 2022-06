Residência em Tecnologia da Informação/Software do Serratec - Parque Tecnológico Região Serrana tem inscrições até esta quinta-feira, 16 de junho - Divulgação

Publicado 15/06/2022 22:39

Os interessados em transformar sua carreira através da tecnologia devem estar atentos, pois esta quinta-feira, 16/06, é o último dia do prazo de inscrição para o programa de Residência em Tecnologia da Informação/Software do Serratec - Parque Tecnológico Região Serrana.



Realizado em parceria com a Firjan/SENAI, Sinditec, universidades, organizações governamentais e empresas de TI da região, o programa de imersão tecnológica é 100% gratuito e alia conhecimento teórico e prático com o objetivo de preparar profissionais no desenvolvimento de software. Parceiro do Serratec, Teresópolis participa da iniciativa através de acordo de cooperação técnica.



Desenhado para preparar profissionais para ingressar no mercado de tecnologia, é voltado para jovens a partir de 17 anos (desde que completem 18 anos até dezembro) que tenham concluído o Ensino Médio. Não é preciso ter conhecimento técnico.



São 130 vagas, distribuídas entre os municípios de Teresópolis (55), Petrópolis (55) Nova Friburgo (10) e Areal (10). Mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e quem estudou em escola pública são os públicos prioritários.



As inscrições vão até as 22h desta quinta, 16/06, e são feitas exclusivamente acessando o link http://serratec.org/residencia-de-software/.