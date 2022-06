Guarda Civil Municipal de Teresópolis promove atividades de preservação ambiental - Divulgação

Publicado 14/06/2022 21:40

O projeto "Não queremos meio ambiente, queremos um ambiente inteiro e seguro", idealizado pela Guarda Civil Municipal, vai levar, durante o mês de junho, uma série de aprendizados sobre o meio ambiente para as unidades escolares.



O objetivo desta iniciativa é promover, de forma lúdica, a ampliação das capacidades de compreensão da necessidade de preservação do meio ambiente, responsabilidade social e ainda, prevenção contra o uso de drogas.



Atividades como explicações sobre os benefícios dos alimentos sem agrotóxicos; plantio de hortaliças pelos alunos para futuras doações às instituições de longa duração do município; divulgação do Projeto ‘Guarda Tampinhas’, parceiro do ‘Lacre Solidário’ – campanha que angaria fundos, através da venda de lacres de latas, para reverter em cadeiras de rodas para pessoas em vulnerabilidade social, e visa reduzir o impacto deste tipo de material no meio ambiente; demonstração das atividades da Companhia de Cães com agility e ainda, Dog Show com o mascote Thor, criado para imortalizar o já falec ido membro desta companhia.



Os alunos das escolas da rede pública municipal terão a oportunidade de aprender, de forma prática, técnicas de plantio de hortaliças e destinação destes alimentos; refletir sobre os danos causados ao ambiente, e os benefícios de espaços mais arborizados e com reduzida poluição urbana; pensar sobre os cuidados que devem ter com os animais, impedindo que pratiquem atos de crueldade animal; etc.



Há ainda o aspecto social do projeto, que visa conscientizar sobre o risco do uso de entorpecentes, levar entendimento sobre o papel da Guarda como parceiro da população e ainda, proporcionar lazer, educação, esporte e cultura para as crianças.



A Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, comemorou esta ação de tanta relevância para a construção da cidadania de nossos alunos: “O projeto é uma oportunidade de criar uma mentalidade socioambiental fortalecida em nossos futuros cidadãos. É o caminho para que tenhamos uma sociedade mais consciente e comprometida com o meio ambiente e com os mais necessitados. Agradecemos este carinho da Guarda Municipal de Teresópolis.”



“A Guarda Civil Municipal está sempre empenhada em aproximar a população da instituição. No Horto Municipal, existe um projeto da Secretaria de Segurança Pública cujo objetivo é doar alimentos para instituições. Neste mês, as crianças vão plantar as verduras para serem doadas. Nossa intenção é que as crianças vejam a nossa colheita”, comentou a Guarda Luciene Carreiro.



“Aproveitando essa aproximação com as escolas, a Guarda não poderia deixar de trabalhar com a parte de prevenção do uso de entorpecentes junto à companhia de cães. Esse projeto não tem como explicar em poucas palavras, foi feito com muito carinho pela guarda e seu objetivo principal, é transformar as crianças em multiplicadores, transmitindo os ensinamentos”, concluiu a guarda.



A primeira unidade a participar das atividades do projeto foi a E.M. Governador Portella, no Morro dos Pinheiros, que realizou passeio ao Horto Municipal Carlos Guinle, na última segunda-feira (6).



Durante o mês de junho, os alunos da rede pública municipal de ensino vão participar de atividades lúdicas de conscientização sobre preservação do meio ambiente

A primeira unidade a participar das atividades do projeto foi a E.M. Governador Portella, no Morro dos Pinheiros, que realizou passeio ao Horto Municipal Carlos Guinle, na última segunda-feira (6).