Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, e alunos do Projeto Jovem AlertaDivulgação

Publicado 11/06/2022 16:59

Jovens assistidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Barroso e São Pedro e pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) se formaram no Curso Jovem Alerta, promovido pelo Centro Integrado Empresa Escola (CIEE). Realizada na tarde da última quarta-feira, 08/06, a cerimônia contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, da equipe técnica do CREAS e de familiares dos formandos.

Durante o período de participação no curso, os jovens tiveram aulas que abordaram temas como protagonismo juvenil, processo seletivo, elaboração de currículos, cidadania, projeto de vida e diversos outros assuntos ligados ao crescimento profissional e entrada no mercado de trabalho. As aulas aconteceram nos meses de abril e maio e foram ministradas pela orientadora pedagógica Hitamara Amaral, do CIEE.



Os certificados foram entregues pelos assistentes sociais do CREAS Teresópolis e pelo secretário Valdeck Amaral. Ao todo, 9 estudantes completaram o curso e participaram da cerimônia de entrega de certificados. “Eu me sinto honrado em participar de eventos como o de hoje. Saber que os nossos jovens estão aproveitando as oportunidades que lhes são dadas para, possivelmente, mudar a própria história é a nossa maior recompensa!", declarou Amaral.