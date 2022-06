Corrida Sesc em Teresópolis acontece no próximo domingo - Anderson Rosa

Publicado 10/06/2022 08:54

Realização do SESC Teresópolis, com o apoio da Prefeitura de Teresópolis/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento ‘Circuito Sesc de Corridas - Etapa PARNASO, acontecerá no próximo domingo (12), no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Soberbo. O evento terá início às 7h e as inscrições seguem abertas até sexta-feira (10/6) ou até as vagas se esgotarem, através do link http://circuitodecorridas.sescrio.org.br/. O limite é de 200 inscritos. A entrega do kit será feita no dia 11/6, das 12h às 17h, no Parnaso.



“É com muita satisfação que, em parceria com o SESC Teresópolis, estamos apoiando o Circuito de Corridas e da Abertura da Temporada de Montanhismo. Eventos como estes são muito relevantes para fomentar o esporte local, atraindo pessoas e atletas de diversas cidades. Além do mais, também estamos alavancando o nosso turismo e nossa cadeia de empregos. Tenho certeza que os atletas e admiradores da categoria terão um evento especial na cidade”, pontuou a secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia.



Percurso da corrida



A corrida terá largada às 8h, próxima do Centro de Visitantes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e chegada ao mesmo local. Pouco antes, às 7h30, acontece alongamento e aquecimento em grupo.



A corrida será disputada na distância de 8 quilômetros, sendo caracterizada como de alta intensidade. Os corredores vão subir a Estrada da Barragem em toda sua extensão, até chegarem à “Barragem”, onde farão o retorno para voltarem pela mesma Estrada até a entrada da trilha Cartão Postal. Neste local, inicia-se o percurso em trilha, que passará também pela 360º, a Mozart Catão, a Trilha Primavera e a Trilha Jussara até chegar à piscina natural, que deverá ser contornada pelos corredores até atingirem o pórtico de chegada.



Caminhada

Quem preferir uma atividade com menor intensidade, pode optar pela prova de Caminhada, que terá 6 quilômetros e largada no mesmo local. Os participantes subirão a Estrada da Barragem em toda sua extensão, até chegarem à “Barragem”, onde farão o retorno, voltando pela mesma Estrada no sentido descida até atingirem novamente o pórtico de chegada. A modalidade de caminhada terá metade do trajeto em aclive acentuado.