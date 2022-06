Ultramaratonista encara corrida entre Teresópolis e Aparecida do Norte - Bruno Nepomuceno

Ultramaratonista encara corrida entre Teresópolis e Aparecida do NorteBruno Nepomuceno

Publicado 09/06/2022 20:47

O ultramaratonista Delino Tomé inicia um novo desafio pessoal e solidário nesta quarta, 8. Ele vai percorrer a distância de 309Km entre Teresópolis (RJ) e Aparecida do Norte (SP). O atleta realiza todos os anos iniciativas semelhantes a essa com o intuito de arrecadar ajuda financeira e alimentos para serem doados a pessoas em vulnerabilidade social. Este ano, os donativos arrecadados serão encaminhados para instituições beneficentes, entre elas, a Apae Teresópolis. O objetivo é chegar a Aparecida até o próximo sábado, 11. O Prefeito Vinicius Claussen parabenizou o atleta pela iniciativa e desejou uma excelente viagem.



“Delino Tomé é mineiro de nascimento, mas teresopolitano de coração e leva o nome da nossa cidade para todo o Brasil e também para o exterior por meio das corridas que participa. Delino é um dos embaixadores de Teresópolis. Essa iniciativa de ir até Aparecida do Norte com a meta de arrecadar alimentos para famílias mais necessitadas e para instituições beneficentes é muito nobre e merece os nossos aplausos!”, frisou o Prefeito.



A secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, e a vereadora Érika Marra também acompanharam a passagem de Delino pela Prefeitura antes da largada para Aparecida do Norte, no Soberbo, marcada para as 12h. “Delino é um exemplo extraordinário para todos nós! E a Prefeitura está apoiando esse novo desafio pessoal e solidário dele, com o recolhimento de alimentos para instituições da cidade. As secretarias de Esporte, de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública estarão dando o suporte necessário para que ele cumpra essa ultramaratona com toda a segurança. Desejamos sucesso nesse desafio do Delino!”, comentou Geovânia Maia.



Atletas amadoras do grupo ‘Amigas que a Corrida me deu’ acompanharam o ultramaratonista até o Soberbo. De lá, Delino Tomé segue até Aparecida do Norte, com previsão de chegada a São Paulo no próximo sábado, 11. Para isso, Delino contará com a ajuda de companheiros de treino, amigos e das iniciativas pública e privada.



Nascido em Minas Gerais, Delino Tomé, de 67 anos, adotou Teresópolis como sua cidade. Em sua trajetória, a primeira prova oficial, aos 50 anos de idade, teve um percurso de 84km divididos em 2 dias. Delino surpreendeu, alcançando uma ótima colocação geral e a primeira posição em sua categoria. Daí pra frente, muitas conquistas, pódios e medalhas: Campeão da Ultramaratona Thermas Hondo Argentina 2019, Ultramaratona do Paraná 2019 (ambas provas de 48hrs), da Ultramaratona Brasil de Caieiras 2020 (em São José dos Pinhais), entre outras. Colecionou quilometragem incrível e admirável, chegando a ir para a Europa por duas oportunidades para competir.





Doações



Os alimentos podem ser entregues na Secretaria M. de Esporte e Lazer (Ginásio Pedrão), na Casa de Portugal (Av. Lúcio Meira, 850 – Várzea) e nas lojas Unisport (Calçada da Fama) e Batista Automóveis (Av. Feliciano Sodré, 980 – Várzea). Quem desejar pode fazer doações, por meio das contas bancárias das entidades beneficiadas: Apae Teresópolis (Instagram @apaeteresopolis - Pix: 28.857.951/0000-09); e Instituição Maria de Nazareth (Banco Bradesco – Agência 0542 Conta Corrente: 020.567-2 CNPJ: 33.311.291/0001-98).