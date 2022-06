Teresópolis atrai turistas da terceira idade de Volta Redonda - Bruno Nepomuceno

Publicado 07/06/2022 12:09

A secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi, e o subsecretário, Henrique Silva, receberam na última quarta (18), a visita da secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rosemeri Machado, para conversar sobre o projeto “Programa Viva a Melhor Idade”. Teresópolis foi escolhida como o destino para a volta das viagens, após a pandemia, para os participantes dos programas voltados à terceira idade de Volta Redonda.



A excursão de cunho turístico, cultural e de lazer, terá o percurso desde o Soberbo até o Hotel Le Canton, com guiamento. A previsão é que o passeio tenha início no mês de junho até 10 de novembro. A cidade irá receber caravanas de 10 ônibus por vez, totalizando um público de 7.820 pessoas da Terceira Idade para o hotel.



Para receber as caravanas, a Secretaria de Turismo de Teresópolis está preparando um cronograma interativo e acolhedor, com o propósito de que a viagem seja marcada por um misto de emoção e encantamento pela cidade. Durante os eventos haverá feira de artesanato, tour virtual e auxílio das Secretarias de Saúde, de Cultura e de Segurança Pública ao passeio.



“Vamos nos organizar para oferecer um guiamento do Soberbo até o Le Canton dentro dos ônibus dessas caravanas falando sobre encantos, belezas, pontos turísticos e principalmente a história de Teresópolis. Com a chegada ao hotel, vamos transmitir uma sessão virtual de turismo com um vídeo atrativo da nossa cidade. O nosso objetivo é nos aproximar ao máximo dos visitantes, preparando um final de semana muito especial e que para eles seja uma viagem cheia de histórias”, comentou a secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi.



Projeto



O município de Volta Redonda desenvolve, desde 1997, uma “Política Pública de Respeito e Valorização” aos cidadãos, especialmente à população da Terceira Idade. Através da Secretaria de Esporte e Lazer, proporciona para esse público atividade física supervisionada, recreação, lazer, cultura, assistência social e saúde, promovendo a longevidade e a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Além dessas atribuições, realiza também para seus integrantes, com mais de 70% de frequência nas atividades ofertadas, uma viagem de cunho turístico, cultural e de lazer.



De acordo com a prefeitura, esses projetos destinados a Melhor Idade têm como objetivo aumentar a expectativa de vida dessas pessoas e ser um instrumento contra a depressão, fortalecendo assim, o convívio e inclusão social. Com a prática de atividades físicas contínuas os integrantes conseguem diminuir o consumo de remédios controlados e também reduzir as internações médicas.

Entre os roteiros já visitados pelos idosos estão Búzios (Atlântico Búzios Convention & Resort), as praias de Angra dos Reis (Resort Vila Gallé), Mangaratiba (Club Med Resort Rio das Pedras), além de municípios do Circuito das Águas e do Ciclo do Café.