Governador Claudio Castro e Prefeito Vinicius Claussen na reinauguração da FAETEC - Bruno Nepomucenos

Governador Claudio Castro e Prefeito Vinicius Claussen na reinauguração da FAETECBruno Nepomucenos

Publicado 06/06/2022 22:29

O Prefeito Vinicius Claussen recebeu o Governador Cláudio Castro nesta sexta-feira, dia 03 de junho, em Teresópolis. Como aconteceu na última visita, o município recebeu importantes obras e programas em benefício da população. Na área de educação, destaque para reinauguração da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), unidade Teresópolis, que volta a estar presente na vida dos moradores da região para entregar cursos de qualificação profissional.



A abertura da cerimônia de reinauguração da instituição foi iniciada por uma bênção especial dada pelo Padre Jorge Luiz, Decano e Pároco da Paróquia Santa Teresa D'ávila, desejando que Teresópolis possa sempre prosperar, com muitas bênçãos e novas conquistas.



A reinauguração da instituição traz mais oportunidades para a população teresopolitana que busca qualificação para crescer profissionalmente. “Hoje temos uma Faetec revitalizada, um lugar para o desenvolvimento e capacitação de nossos jovens, com um ensino de muita qualidade. Essa instituição que tem o poder de mudar vidas e lugares, a qual desempenha um importante papel na educação do nosso município. Isso com certeza planta uma semente de transformação, porque investir em educação é investir no futuro das nossas famílias", agradeceu o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da primeira-dama Paula Schütte Claussen, secretários e subsecretários municipais.



É fundamental parcerias como essas que visam incentivar a profissionalização da população, principalmente dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Com a Faetec revitalizada, os sonhos tornam-se realidade. “Cada vez que eu inauguro ou reinauguro uma Faetec, tem uma frase que gosto de mencionar que marca esse momento. "Essa instituição é muito mais do que uma escola, é uma fábrica de sonhos e um lugar de resgate de vidas. Ela é um dos grandes pilares do governo, pois gera qualificação profissional ao ser humano e juntos, crescemos como cidade e estado." afirmou o Governador Claudio Castro.

FAETEC



A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) é uma instituição de educação básica, superior e técnico pública brasileira, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.



Presentes na reinauguração, os vereadores Amós Laurindo, Diego Barbosa, Dudu do Resgate, Érica Marra, Gustavo Simas, Marcos Rangel, Paulinho Nogueira, Tenente Jaime Medeiros e Teco Despachante. Os deputados federais, Hugo Leal, Luiz Antônio Corrêa e Márcio Labre. Os deputados estaduais, Márcio Pacheco - também líder do Governo na ALERG e Max Lemos, da diretora da Faetec Teresópolis, Inúbia Asthine, do líder do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) na Assembleia Legislativa do Rio e presidente, Marcos Vinicius Vasconcellos - conhecido como Neskau, do ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi e do ex-deputado, Nilton Salomão.