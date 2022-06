CREAS e Conselho tutelar realizam palestra para alunos em Teresópolis - Divulgação

Publicado 06/06/2022 20:05

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com o Conselho Tutelar 2, promoveu uma palestra informativa para os alunos do Colégio Estadual CIA José Francisco Lippi. A palestra foi realizada nos dois turnos para todos os alunos da instituição e teve como principal objetivo apresentar e esclarecer as principais áreas de atuação do CREAS e do Conselho tutelar a fim de garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.



O CREAS atua em situações de risco social iminente ou de direitos violados, trabalhando também com jovens infratores que cumprem medida socioeducativa. O assistente social Anderson Pessanha explicou para os alunos quais são e como o CREAS lida com essas situações de risco e como o jovem que se encontra em uma dessas situações pode procurar ajuda. Juntamente com o assistente social, o conselheiro tutelar Thiago Duque também falou um pouco sobre essas situações de risco e esclareceu que, diferente do que acredita a maioria dos adolescentes, o órgão não funciona apenas com caráter punitivo e sim como um órgão de proteção e que as medidas tomadas pelo colégio, em parceria com o Conselho Tutelar, visão principalmente resguardar o jovem para que situações piores não aconteçam no futuro.



Os palestrantes tiraram dúvidas dos alunos e exaltaram a atuação da diretora Marlene Cupertino, não só em relação a excelente estrutura oferecida aos alunos, o que também ajuda a prevenir algumas situações de risco, mas também em relação a proteção dos jovens pelos quais é responsável, sempre tentando resolver internamente os conflitos gerados, antes de encaminhá-los ao Conselho Tutelar. Ao final da palestra, Anderson e Thiago foram procurados por alguns adolescentes para orientações específicas.