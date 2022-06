Publicado 02/06/2022 12:19

Além do palco aberto para a apresentação dos cantores, violeiros, sanfoneiros e todos aqueles que fazem a cultura popular em Teresópolis, a edição especial de junho do projeto ‘Cultura de Raiz’ prestará homenagem póstuma ao poeta Pedro Lage. Nascido no dia 7 de março de 1952 no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, e autor de vasta obra, o poeta morreu no dia 25 de abril, aos 70 anos. O Cultura de Raiz acontecerá no domingo, 5 de junho, a partir das 10h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch , com entrada franca.

“O poeta Pedro Lage nos honrou com sua participação no projeto Terê Cultura Online, realizado em fevereiro de 2021, quando brindou o público com sua arte, sensibilidade e conhecimento. Convido os apreciadores do ‘Cultura de Raiz’ a prestigiarem essa singela homenagem ao querido artista, cuja obra deixa uma marca única na literatura e na cultura do nosso município”, conclama Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.



Serviço:

• ‘Cultura de Raiz’– Especial em homenagem ao Poeta Pedro Lage

• Domingo, 05 de junho, 10h

• Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

• Entrada franca.