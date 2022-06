Maio laranja teve ação de conscientização contra a exploração infantil em Teresópolis - Divulgação

Maio laranja teve ação de conscientização contra a exploração infantil em TeresópolisDivulgação

Publicado 02/06/2022 09:56

A equipe do Centro de Referência especializada da assistência Social (CREAS), realizou no final da manhã dia 18 de maio, uma ação conscientização contra o abuso sexual infantil nos semáforos da cidade. Além da faixa informativa, orientações e cartões com números para denúncia foram distribuídos para motoristas e pedestres.



Comandados pela Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Oldelia Mello, a equipe do CREAS saiu pelas ruas da cidade com a intenção de conscientizar a população sobre o perigo da omissão dos adultos nessas situações. “Não proteger as nossas crianças também é uma violência contra elas. A ação de hoje, visa orientar para que as pessoas que percebam alguma situação de exploração sexual infantil não se omitam diante do fato, procurem os canais de denúncia, liguem para o disque 100, para que as nossas crianças possam ser protegidas e salvas”, explicou a coordenadora.



Durante todo o mês de maio, ações de prevenção e conscientização serão feitas pelas equipes técnicas dos CRAS e CREAS de formas diferentes para orientar a população e as próprias crianças e adolescentes a identificar e denunciar situações de abuso. O Disque 100, principal canal de denúncias contra a exploração sexual infantil, funciona 24h e pode ser contatado de qualquer aparelho telefônico.