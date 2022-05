Escolas de Teresópolis recebem palestra no Maio Amarelo - Divulgação

Escolas de Teresópolis recebem palestra no Maio AmareloDivulgação

Publicado 31/05/2022 13:21

As equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e Barroso, em parceria com o Corpo de Bombeiros, promoveram na última sexta em maio, uma palestra informativa sobre o Maio Amarelo para os alunos do Colégio Estadual Euclydes da Cunha. Além de falar sobre os riscos no trânsito, os bombeiros também mostraram vídeos de alerta para os adolescentes.



Apresentada para os estudantes a partir dos 16 anos, a palestra ministrada pelo Major Bernardino e pelo Capitão Fábio, faz parte da agenda do movimento Maio Amarelo, que visa conscientizar motoristas e pedestres sobre os altos índices de acidentes de trânsito com vítimas em todo o mundo. A mesma teve como objetivo conscientizar esse público, para que ao chegar aos 18 anos, idade mínima permitida para tirar a CNH, eles adotem a direção defensiva como principal estratégia no trânsito, a fim de evitar acidentes.



Os Bombeiros exibiram vídeos de acidentes com vítimas, salientaram a importância da direção defensiva, do respeito às leis de trânsito e do uso do cinto de segurança para evitar esse tipo de ocorrência e principalmente, salvar vidas. A equipe técnica dos CRAS, representada pelas Coordenadoras Adriana Marques e Jaqueline Vilarino, estiveram presente durante toda a palestra, dando apoio as orientações dos palestrantes juntamente com a Diretora adjunta, Valéria Soares.