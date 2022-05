Profissionais de Educação Física podem fazer cédula digital em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 31/05/2022 11:26

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 1º Região (CREF1), vai receber a Caravana da Cédula Digital, na próxima terça-feira (31), das 09h às 16h. O evento será na Praça Olímpica Luiz de Camões, Várzea.



Para profissionais de Educação Física que têm dificuldade de comparecer a uma das sedes ou postos de atendimento do Conselho, o objetivo da Caravana Digital é levar os serviços do CREF1 com o propósito de facilitar o deslocamento e melhorar o atendimento do profissional que reside no interior ou distante de uma das unidades de atendimento.