Prefeito Vinicius Claussen acompanha o início da aplicação do asfalto quente na Rua Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel - Bruno Nepomuceno

Publicado 31/05/2022 10:59

Anunciado no dia 30 de março pelo Prefeito Vinicius Claussen e o Governador Cláudio Castro, a 1ª etapa do programa Asfalto Presente, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, começou no sábado, 28/05, com o trabalho de fresagem na Rua Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel, e segue nesta segunda-feira, 30/05, com aplicação do asfalto quente.





É um investimento de mais de R$ 45 milhões do Governo Estadual e esta 1ª fase prevê o recapeamento de 50 quilômetros de vias públicas. O termo de cooperação técnica entre Estado e Município foi assinado em fevereiro, em Teresópolis, e amplia o alcance do programa municipal ‘Asfalto Novo’, executado pela Prefeitura. Pintura e sinalização horizontal e vertical completam a ação.



“São cerca de 900 metros de via pública no Pimentel que começam a receber asfalto de alta qualidade. Fizemos um estudo viário para atender as ruas mais danificadas, que terão o pavimento refeito dentro do programa municipal Asfalto Novo e Governo Presente, do Governo do Estado. Também será feita a sinalização horizontal com a massa termoplástica, para maior visibilidade e segurança de condutores de veículos e pedestres”, destaca o Prefeito Vinicius Claussen, que acompanhou o início do recapeamento, acompanhado pelos vereadores Amós Laurindo e Gustavo Simas.



“É a primeira vez que colocam um asfalto de qualidade nessa rua. Sempre teve tapa-buracos, mas quando chovia esburacava tudo de novo. O asfalto quente tem uma durabilidade muito maior”, opinou o caminhoneiro Ricardo Gomes.



Moradoras do Pimentel, as irmãs Eunice Alves e Georgina Alves acompanharam o trabalho. “Que bom que o asfalto começou, a rua tinha muito buraco”, Eunice comentou. “Vai melhorar bastante pra gente”, acrescentou Georgina. “Iniciativa muito boa, a gente tava precisando dessa atenção”, concluiu o morador José Cláudio Alves de Assunção.



O Prefeito Vinicius Claussen explicou que Teresópolis é atendida por dois programas de pavimentação viária. “É o Asfalto Presente, convênio da Prefeitura com DER-RJ, que envia o material, e tem também o programa da Secretaria de Estado de Cidades, que fez a licitação com a Prefeitura para contratação do serviço, que compreende usinagem, transporte, aplicação e laminação do asfalto novo. Agradeço ao Governador Cláudio Castro por continuar atendendo as principais demandas do nosso município”, encerrou o Prefeito.