Morre ex-assessor de Gabriel Monteiro em acidente na Teresópolis-FriburgoJosé Carlos Cacau

Publicado 29/05/2022 14:18

Morreu na noite de sábado (28) Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, em acidente na estrada Teresópolis-Friburgo, RJ 130. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Vinícius morreu na hora e a mulher que estava com ele foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis.



O ex-assessor havia denunciado o vereador Gabriel Monteiro pelos crimes de assédio moral e sexual e presou depoimento à Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro na última quarta-feira, 25, onde chegou usando colete à prova de bala e com escolta, além de usar carro blindado.



Na delegacia de Teresópolis, 110ª DP, foi feito registro da ocorrência dando conta de terem sido encontradas no interior do veículo do ex-assessor cópias do termo de declaração com as acusações contra Gabriel Monteiro. Os peritos realizaram buscas por elementos capazes de identificar a causa do acidente.



A outra ocupante do veículo, que não teve a identidade relevada, afirmou à Polícia Civil que o capotamento do carro aconteceu porque Vinícius dirigia com excesso de velocidade, além do permitido pelas condições da rodovia, e acabou perdendo a direção ao tentar frear numa curva.



Vinícius Hayden, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, morre em acidente de carro em Teresópolis. Ele havia denunciado do vereador e dizia estar sofrendo ameaças. Reprodução Arquivo Pessoal



As denúncias feitas pelo ex-assessor Vinícius contra o vereador Gabriel Monteiro sobre estupro, assédio sexual e moral, além de manipulação de vídeos na internet, podem levar à cassação do vereador, se comprovado seu envolvimento nesses crimes. O vereador já responde a processo disciplinar na Câmara







