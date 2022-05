órgãos de assistência social preparam ações para o inverno em Teresópolis - Divulgação

órgãos de assistência social preparam ações para o inverno em TeresópolisDivulgação

Publicado 31/05/2022 10:36

As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Defesa Civil realizaram uma reunião para definir os protocolos de acolhimento para a População em Situação de Rua (PSR) durante o inverno. A reunião de emergência se deu pela frente fria que chegou em 17 de maio.



Estavam presentes na reunião o Secretário e a Subsecretária de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral e Iracema Toledo, o Subsecretário da Defesa Civil, Tenente Nascimento, e o agente Daniel Pinheiro, a Coordenadora e o responsável pela equipe de abordagem do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Karla Figueiredo e Willy Bluhm e o Pastor Marcos, responsável pelo Abrigo Sopão. As lideranças definiram as melhores estratégias para abordar e encaminhar os PSR para o abrigo ou fornecer cobertores para proteger aqueles que se recusarem a ser abrigados.



A equipe de abordagem do CREAS, que já trabalha diariamente no atendimento dessa população, realizará a abordagem noturna especial de inverno às terças, quartas e quintas, das 21h às 00h, com o apoio dos agentes da Defesa Civil. Pessoas que desejam doar cobertores podem deixar as doações na unidade, localizada na Rua Carmela Dutra, nº 812 - Agriões ou entrar em contato pelo telefone do plantão de abordagem especial de inverno, pelo telefone (21) 92005-2021.