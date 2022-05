Publicado 29/05/2022 21:18

Em comemoração ao Dia Municipal do Kung Fu e do Tai Chi Chuan, celebrado em 02 de junho, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Esporte e Lazer, vai realizar um evento para celebrar a data. A programação vai acontecer na próxima segunda (30), das 09:30h às 11:00h, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara – Pedrão.



Para a programação, o Mestre Walbert, professor de Tai Chi Chuan do Ginásio, vai fazer um aulão da modalidade para os alunos. E para o Kung Fu, ele levará alunos dessa categoria para realizar uma apresentação sobre a prática dessa arte marcial, demonstrando alguns movimentos.



A secretária de Esportes e Lazer, Geovânia Maia destacou que “É uma prioridade da gestão municipal, por meio da Secretaria de Esportes, incentivar a prática esportiva e o bem estar físico. Estamos cada vez mais fomentando e diversificando a prática de modalidades esportivas no município. A comemoração deste evento, visa mostrar a importância que as artes marciais possuem junto à população. Tanto o Tai Chi Chuan quanto o Kung Fu, trazem ganhos físicos, mentais e emocionais para seus praticantes”, afirmou.



ARTES MARCIAIS COMEMORADAS

Kung Fu

Com mais de 3000 anos, o Kung Fu é uma arte marcial que influenciou a grande maioria das artes conhecidas nos dias de hoje. A prática da atividade trabalha muito bem a movimentação das pernas, braços e articulações, como também melhora o equilíbrio, a concentração e a elasticidade do corpo

Tai Chi Chuan

Desenvolvida na China, a arte marcial nos dias de hoje, é trabalhada como uma ginástica suave e de baixo impacto, ideal para todo o tipo de pessoa, em especial pessoas com problemas articulares, de respiração e concentração.