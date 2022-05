Encontro de Jovens Empreendedores Primeiros Passos - Divulgação

Publicado 30/05/2022 12:22

O programa é uma parceria do SEBRAE com a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação. As escolas que já tinham trabalhado com JEPP nos anos anteriores, exceto nos anos 2020 e 2021 que, por conta da pandemia não ocorreu, foram convidados para participar da reunião que foi conduzida por Janimary Pecci.



Na ocasião foi feita uma proposta de dinâmica em que profissionais falavam sobre o que perceberam de descoberta de talentos neles próprios durante a pandemia, que serão levados para vida. Outra dinâmica realizada foi propunha aos participantes que gravassem vídeos tentando fazer o link do JEPP com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), além disso, foi explicado como ambos podem ser trabalhados em consonância. Um novo material físico foi exibido e disponibilizado no formato de QR CODE.