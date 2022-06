Teresópolis pode ganhar Centro de Referência da Juventude - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/06/2022 09:22 | Atualizado 02/06/2022 09:24

Estão em andamento as tratativas para implantação em Teresópolis de um Centro de Referência da Juventude (CRJ). A unidade da Secretaria Estadual de Ação Comunitária e Juventude oferece capacitação e atividades esportivas e de lazer aos jovens. A possibilidade de formalização de mais uma parceria do Município com o Governo do Estado é articulada pelo Prefeito Vinicius Claussen e o Vereado r Amós Laurindo.



Dia 19 de maio, equipe do Estado visitou a Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, espaço utilizado pela Prefeitura em parceria com o Instituto Beneficente Batista Monte Hermom (IBBMH), para conferir se as instalações são adequadas para receber o projeto. A superintendente de Juventude, Monique França, a coordenadora de Atenção à Juventude, Caroline Marins, e o assessor Carlos Alberto dos Santos estavam acompanhados pelo Vereador Amós Laurindo e o assessor parlamentar Otávio Fernandes. O grupo foi recebido por Lucas Guimarães, secretário munici pal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, por Renata Telles, coordenadora do SINE Teresópolis, e equipe, e por Márcia Faria Asthine Neves, coordenadora do IBBMH.



“A partir dessa visita, faremos um relatório das atividades oferecidas pela Casa do Trabalhador, que registra mais de 2.000 atendimentos e 900 pessoas formadas desde que foi inaugurada, em julho de 2021. Apontaremos as demandas da região para cursos e treinamentos, para que o jovem possa ser imediatamente contratado e ganhar o seu dinheiro. O Vereador Amós faz a ponte de ligação entre Prefeitura e Estado para montagem de um plano de trabalho específico para Teresópolis. Nossa meta é potencializar as atividades da Casa do Trabalhador, ampliando a oferta de serviços e treinamentos gr atuitos”, relatou Lucas Guimarães.



Os Centros de Referência da Juventude oferecem atividades esportivas (futebol, jiu-jítsu, muay thai, capoeira, etc.), cursos para geração de renda rápida (barbeiro, cabeleireiro, trancista, sobrancelha e maquiagem, etc.), reforço escolar, pré-vestibular, dando preferência às demandas da região onde é instalado. Está em estudo a oferta de cursos de formação em games e música.



“Meu mandato levanta a bandeira da juventude com várias iniciativas para a construção de políticas públicas para este público. Entre elas, as propostas de criação do Conselho Municipal da Juventude e da Coordenadoria Municipal da Juventude, que estão em tramitação nas comissões da Câmara Municipal. Agora, trabalhamos para trazer o CRJ para fortalecer cada vez mais os jovens de Teresópolis”, destacou o Vereador Amós Laurindo.



Para a superintendente de Juventude, Monique França, a estrutura da Casa do Trabalhador de Teresópolis é ideal para a instalação do Centro de Referência da Juventude. “Damos seguimento à determinação do Governador Cláudio Castro e do secretário Gelby Justo de interiorização das ações da secretaria e o espaço super atende essa proposta, além de estar localizado numa região populosa e com muitos jovens de 15 a 29 anos, que são o nosso público alvo, com atividades esportivas, de lazer e cultura e cursos de for mação para geração de renda rápida”.



A casa



Inaugurada no dia 6 de julho de 2021 pelo Prefeito Vinicius Claussen e o Governador Cláudio Castro, a Casa do Trabalhador de Teresópolis fica localizada na Rua Luis Noguet Júnior, 100, no bairro de São Pedro, e está instalada no prédio de 5 andares do Instituto Beneficente Batista Monte Hermom, parceiro da Prefeitura. Desde a inauguração, a unidade registra 2.015 atendimentos, 1.114 entrevistas de emprego, 1.749 vagas de cursos e atendimento social e 952 beneficiados ou certificados.



Funcionando de segunda a sexta, das 9h às 17h, a unidade oferece atendimento do SINE (carteira de trabalho digital, cadastro de currículos, seguro desemprego), possui salas de informática, de curso técnico de beleza, para qualificação teórica e local de entrevistas. Conta ainda com área para treinamento de pessoal do setor hoteleiro e qualificação de trabalhadores da construção civil.



Oferece assistência social e jurídica, atendimento nas áreas de psicopedagogia, psicanálise e de fisioterapia, aulas de reforço escolar do 1º ao 5º ano, Libras, iniciação musical, balé infantil, jazz infantil, artesanato (tricô, crochê, macramê), reparo e manutenção de notebook, Excel, história do marketing, jiu-jítsu, corte de cabelo, manicure e reflexologia podal.