O Procurador-geral do Município, Dr. Gabriel Palatnic, dá boas-vindas ao Procurador do Trabalho, Dr. Paulo Cezar Antun de Carvalho, na companhia de Adriano Leonissa, Chefe de Segurança Institucional da PTMNF Sidney Pontes

Publicado 02/06/2022 09:50

O Procurador-geral do Município, Dr. Gabriel Palatnic, e o Secretário Municipal de Governo e Coordenação, Gilson Barbosa, receberam dia 19 de maio, a visita institucional do Procurador do Trabalho Dr. Paulo Cezar Antun de Carvalho, coordenador da PTMNF - Procuradoria do Trabalho em Nova Friburgo e Região.



Recém empossado no cargo, Dr. Paulo Cezar veio se apresentar e trocar informações sobre assuntos de interesse do Ministério Público do Trabalho e do Município. O encontro foi acompanhado por Adriano Leonissa, Chefe de Segurança Institucional da PTMNF.



“O bom relacionamento com os órgãos de fiscalização é fundamental para embasar os atos do Município. Isso demonstra a transparência e a probidade da Gestão Municipal”, resumiu o Procurador-geral, Dr. Gabriel Palatnic.



A PTM de Nova Friburgo abrange os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes.