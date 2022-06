Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen é presenteado com livro pela escritora Edinar Corradini - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/06/2022 11:03

No último dia 24, o Prefeito Vinicius Claussen recebeu a visita da professora, atriz de teatro e agora escritora Edinar Corradini. Acompanhada pelo neto Sibelius Claussen, ela presenteou o prefeito com o livro ‘Nayá e Tayãn, Uma Lenda Feita no Céu’. Aos 85 anos de idade, dos quais 52 são dedicados ao teatro em Teresópolis, Edinar lançou o seu primeiro livro em março, na Casa de Cultura Adolpho Bloch. Com 81 páginas e ilustrações da autora, a obra conta a história do casal indígena Nayá e Tayãn. No final, o livro traz um vocabulário de expressões em tupi-guarani.

“Uma história de amor puro entre um casal de dois povos indígenas, que tem como cenário a Serra dos Órgãos e que acontece em meio às flores e rios da Mata Atlântica. Uma experiência maravilhosa que me deixou emocionada aconteceu no dia do lançamento, quando contei a história de maneira teatralizada para mais de 120 crianças de escolas municipais”, relatou a escritora, ao presentear o prefeito.

Vinicius Claussen agradeceu pelo presente, parabenizando-a por seu talento e criatividade. “É um prazer receber a nossa eterna Emília e também Imperatriz Teresa Cristina. Você está convidada para participar da Lê Terê, a nossa feira literária que acontecerá em agosto, com várias intervenções artísticas e espaço dedicado aos escritores, especialmente os de Teresópolis. Pedirei que a secretária de Educação a receba para conhecer o seu livro e avaliar a possibilidade de adotá-lo como projeto pedagógico nas escolas da rede municipal de ensino, visto que aborda a história dos povos originais desta região”, destacou o prefeito.

Edinar Corradini é fundadora da Companhia Teatral Fantasia, que tem 43 anos de tradição no município. Personagem que a popularizou em seus 52 anos dedicados ao teatro é a Emília, a boneca de pano do livro ‘Sítio do Picapau Amarelo’, de Monteiro Lobato. Mais recentemente, ela passou a fazer performances da Imperatriz Teresa Cristina, com roupas e penteado de época em eventos públicos e privados.