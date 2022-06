Sistema de ‘Vaga Certa Rotativo’ tem testes na Feirinha no último fim de semana - Andréa Brito

Publicado 06/06/2022 17:02

No último final de semana, dias 4 e 5 de junho, a Prefeitura de Teresópolis iniciou os testes gratuitos para a implantação do ‘Vaga Certa Rotativo – Feirinha – Zona Turística’. Os motoristas que estacionaram no entorno da Praça Higino da Silveira, onde funciona a Feirinha do Alto,foram orientados pelos monitores do ‘Vaga Certa’ a utilizarem o sistema de parquímetro que foi instalado no local. Não houve cobrança pelo uso das vagas demarcadas nestes dias. O sistema vai operar sábados, domingos, feriados e dias úteis em que funcione a Feirinha, das 8h30 às 18h30.

A cobrança já existente no entorno da Feirinha do Alto, através do ‘Vaga Certa’ período único vai passar a ser rotativo, o que traz diversos benefícios para os usuários do sistema, tais como, mais vagas disponíveis, maior rotatividade comercial, tolerância de 15 minutos para todas as vagas, pagamento fracionado, no valor de R$ 2 a cada 30 minutos, e com diversos meios de pagamento (aplicativo Digipare, cartões de débito ou crédito, PIX ou em dinheiro nos estabelecimentos comerciais credenciados). Haverá também uma Central de Atendimento aos usuários por telefone (0800 876 543) e presencial, no Coreto da Praça Higino da Silveira.

A Prefeitura destaca que o sistema de operação na Feirinha do Alto será nos moldes do Novo Promaj Rotativo, entretanto, os monitores que vão atuar no local são contratados pelo município por meio do ‘Vaga Certa’, visto que o Novo Promaj não inclui o trabalho dos jovens aos finais de semana e feriados. Além disso, o ‘Vaga Certa’ é um importante projeto municipal que atende pessoas em vulnerabilidade social. Os valores arrecadados com a cobrança do estacionamento continuam sendo repassados para a Feirinha, de acordo com a Lei Complementar 292/2021, como anteriormente, para manutenção do projeto.



A Prefeitura pontua ainda que um expositor por estande terá isenção no pagamento do ‘Vaga Certa Rotativo’, mediante cadastro através do link https://forms.gle/5QUSbyYMxy3LvFWbA, mas é necessário observar que eles não poderão estacionar gratuitamente nas ruas laterais à Praça Higino da Silveira, em volta da feira; no trecho da Rua Alfredo Rebello Filho; no trecho da Avenida Oliveira Botelho em frente à feira; na rua Dona Olga de Oliveira, na Fonte Judite e na Rua Sloper. Em todas as demais vagas demarcadas nas redondezas estarão liberadas para o estacionamento gratuito para os expositores. Ressaltando que os locais de carga e descarga continuam disponibilizados.

Isenções:

Motociclistas, que deverão estacionar exclusivamente em áreas previamente demarcadas e, nestes locais, não pagarão tarifa.



Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, desde que estacionem seus veículos nas áreas delimitadas.



Moradores que estacionem até 100 metros da residência também terão isenção da tarifa no período da noite até às 10h do dia seguinte. Haverá chamamento para cadastramento pela Secretaria de Segurança Pública, em breve.



Expositores da Feirarte (uma vaga por estande), em local previamente demarcado, para veículos cadastrados na Secretaria de Turismo. Será divulgada a data de cadastramento. Os expositores devem se cadastrar por meio do link: http://bit.ly/vagacerta-cadastro-expositor.