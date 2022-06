Governado Claudio Castro assina ordem de diversas obras em Teresópolis durante cerimônia com a presença do Prefeito Vinicius Claussen e do Deputado Federal Hugo Leal, criador da Lei Seca - Bruno Nepomuceno

Publicado 04/06/2022 19:34

O Prefeito Vinicius Claussen e o Governador Cláudio Castro assinaram nesta sexta-feira, 3, no auditório da Alterdata, em Teresópolis, a Ordem de Início de Obra da reforma e revitalização da Rodoviária, da Feirinha e de contenção de encostas e drenagem no Jardim Feos e Espanhol. Na ocasião, também ocorreu o lançamento do Condomínio Agro Tech Industrial de Teresópolis, com assinatura do Memorando de Entendimento pelo Governador Cláudio Castro e pelo Prefeito Vinicius Claussen, no qual firmam a parceria para viabilizar a implantação do Condomínio Agro Tech Industrial em Teresópolis. O empreendimento será instalado no 3º Distrito e tem como objetivo principal impulsionar o desenvolvimento agrícola, tecnológico e industrial do município.



Prefeito Vinicius Claussen informou que as intervenções totalizam R$ 54,5 milhões de investimentos e serão realizadas por empresas contratadas pelo Governo do Estado/Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, por meio de licitação e que as obras da Rodoviária e da Feirinha começam nos próximos dias. O Prefeito também ressaltou a importância da conquista do benefício da Lei de Incentivo Estadual de ICMS para estabelecimentos industriais e também a necessidade da criação da companhia de desenvolvimento industrial para dar suporte para que os investidores venham para Teresópolis.



O Governador Cláudio Castro enfatizou a importância da credibilidade para o desenvolvimento do estado."Ano passado batemos todos os recordes de números relacionados à abertura de empresas em nosso estado, foram quase 73 mil novas empresas abertas no Rio de Janeiro. O terceiro estado que mais gerou emprego no país. Esses números, junto com outros dados, geram um efeito positivo. Talvez o maior legado que estejamos deixando seja um novo ambiente no qual a confiança e credibilidade norteiam as relações. E hoje, aqui em Teresópolis, assinamos início de três obras importantíssimas: a Rodoviária, porta de entrada da cidade; a Feirinha, meio de renda para centenas de moradores; e a contenção de encostas para que não aconteçam mais tragédias como as que já vimos, principalmente na Região Serrana.Estou muito grato porque estamos conseguindo tirar do papel ações que pareciam impossíveis há 21 meses atrás", frisou Cláudio Castro.



Participaram do evento os secretários de estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi; e de Desenvolvimento Econômico,Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho, e o chefe de Gabinete da CODIN (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro) Leandro Velloso; o presidente da MercoSerra, Luiz Fernando Gomes, e Ladmir Carvalho, representando a Firjan e o SerraTec; o deputado federal Hugo Leal, e os deputados estaduais Márcio Pacheco e Max Lemos; e o vereador Amós Laurindo. Os prefeitos de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e de Petrópolis, Rubens Bomtempo, também estiveram presentes ao encontro.



Reforma e Revitalização da Rodoviária e da Feirinha



Investimento de R$ 4,3 milhões e prazo estimado de 8 meses, as intervenções na Rodoviária incluem reforma de telhado, de banheiros e das instalações elétricas e hidrossanitárias; recuperação de fachadas, do hall e do calçamento; pintura interna e externa; padronização de letreiros; novo mobiliário (bancos, lixeiras, balcão de atendimento, cachepôs) e ações de paisagismo.



Investimento de R$ 12,9 milhões, reestruturação da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis, no Alto. O projeto de revitalização dos 20.000 m² da Praça Higino da Silveira inclui intervenções para melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto de visitantes e expositores, com nova identidade arquitetônica, renovação do paisagismo e do mobiliário urbano.



O projeto conta com novas construções como o Pórtico de Entrada, Mercado Orgânico e a Nova Praça de Alimentação, que somadas à reforma do Coreto e da Estação serão os personagens principais para criação da nova identidade arquitetônica da Praça Higino da Silveira, onde funciona a Feirinha.



Condomínio Agro Tech Industrial



Localizado em Venda Nova, no 3º Distrito, região rica na produção rural e na abundância de água, o Condomínio Agro Tech Industrial terá como uma de suas vocações o desenvolvimento de novas tecnologias que beneficiem a produção local, como por exemplo, a fabricação de estufas, bem como gere valor agregado aos gêneros da Agricultura Familiar.



No acesso ao Condomínio pela RJ-130 (Teresópolis-Friburgo), há um local onde será implantado um trevo que permita a desaceleração e aceleração de veículos. O trajeto de cerca de 800 metros até a futura portaria de acesso passará por uma revitalização com reforço da via, sinalização, ampliação da iluminação pública (Led), adequação das calçadas e ampliação e fortalecimento da ponte de acesso.



Formado por duas áreas às margens da estrada que o Vale do Paquequer, o empreendimento terá duas fases de implantação. No terreno 1, com uma metragem total de 207 mil metros quadrados, sendo aproveitáveis 164 mil metros quadrados. Nesta área serão concentrados os lotes de 2 a 10 mil metros quadrados para a instalação de indústrias de baixo impacto, totalizando 120 mil metros de área disponível.



Poderão ser instaladas indústrias de processamento e beneficiamento de alimentos, metal mecânico, fertilizantes, fabricação de bebidas, centros de distribuição, entre outras que se adequem à região e às características de Teresópolis.



Também será instalado neste terreno o Parque Tecnológico, em uma área aproximada de 20 mil metros quadrados que contará com ações para a aceleração de startups e a implantação de laboratórios tecnológicos. Será dada atenção especial no apoio à implantação de centros de pesquisas que possam fortalecer a produção rural municipal.



A segunda área, com uma metragem de 341 mil metros quadrados, terá um campo experimental agrícola onde serão estudadas as culturas predominantes em Teresópolis e técnicas de fortalecimento da produção. Novas culturas serão desenvolvidas e testadas buscando a melhor adaptação para o nosso clima e solo, como por exemplo, a implantação de parreiras e plantação de lúpulo. Esta área também terá o Centro de Convivência e Eventos, além do estímulo à instalação de atividades comerciais e prestadores de serviços. O Condomínio Agro Tech Industrial se torna uma realidade em Teresópolis graças a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.