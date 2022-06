Parque Municipal Montanhas realiza atividades em comemoração ao Dia do Meio Ambiente - Juliana Reis

Publicado 06/06/2022 20:13

O Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis iniciou nesta quarta-feira, 1º de junho, uma programação especial em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Até esta sexta, 03/06, a sede da unidade de conservação em Santa Rita, no 2º Distrito, recebeu a visita de alunos das escolas municipais Nadir Veiga Castanheira, Fazenda Alpina e Cônego José para atividades de educação ambiental. Entre elas, rodas de conversa sobre a fauna e a flora da região e a importância da sua preservação, desenho e pintura e dinâmicas com brincadeiras para explorar o parque.



A programação foi encerrada no domingo, 05/06, com várias atividades abertas ao público em geral. Das 9h às 14h, os visitantes puderam conferir a feira de produtos orgânicos e de artigos de artesanato, participar de jogos ecológicos e natureza zen com equipe do SESC Teresópolis, fazer trilhas guiadas e passar um dia tranqüilo em contato com a natureza.



Localizada na Estrada de Santa Rita, 9.000, no 2º Distrito, a sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis tem áreas para caminhada e trilha, lazer ao ar livre e observação de pássaros. A visitação acontece de segunda a domingo, das 9h às 17h, com entrada franca.