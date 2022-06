Trânsito na Avenida Botelho volta ao normal nesta terça-feira, 7 de junho - Bruno Nepomuceno

Trânsito na Avenida Botelho volta ao normal nesta terça-feira, 7 de junhoBruno Nepomuceno

Publicado 06/06/2022 23:43

Secretaria de Segurança Pública, a pedido do Prefeito Vinicius Claussen, após avaliação, reorganizou o trânsito na Avenida Oliveira Botelho com a retomada dos pontos de embarque e desembarque de passageiros do transporte público a partir desta terça-feira, 7 de junho.



A Prefeitura Municipal de Teresópolis usou as redes sociais para se desculpar com a população, em especial com os usuários de transporte público, pelo transtorno causado em decorrência da interdição temporária no trânsito do bairro do Alto, próximo à Feirinha.