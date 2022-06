Asfalto novo chega ao interior de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Asfalto novo chega ao interior de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 07/06/2022 17:51

Mais uma ação do programa de pavimentação viária ‘Asfalto Novo’, iniciativa da Prefeitura de Teresópolis em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa ‘Asfalto Presente’, chegou ao interior do município. A Prefeitura iniciou esta semana uma importante ação para os moradores do Holliday, Fazenda Alpina e Santa Rita, no 2º Distrito. A estrada que liga as localidades está sendo recapeada pelas secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura, com material enviado pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem).



O trabalho começou com a capina e roçada às margens da estrada e patrolamento da via para nivelamento. A partir daí, foi iniciado o serviço de asfaltamento da estrada, que conta com o apoio de máquinas patrol, retroescavadeira e rolo compactador. Serão usados cerca de 250 caminhões de asfalto para pavimentar 6 km da via. A previsão é de que o recapeamento esteja pronto no prazo de 60 dias.



O Prefeito Vinicius Claussen e os secretários de Agricultura, José Carlos da Estufa, e de Serviços Públicos, Davi Serafim, vistoriaram nesta quarta-feira, dia 1º, as obras de recapeamento da via. “Mais um compromisso cumprido com a população do interior. A estrada que liga Holliday a Santa Rita e a Fazenda Alpina está recebendo o tão esperado asfalto! É a nossa gestão melhorando a vida de quem vive no interior, facilitando o caminho da escola, o tráfego do transporte público e o escoamento da produção agrícola”, enfatizou Vinicius Claussen, agradecendo ao governador Cláudio Castro pela parceria firmada em prol do desenvolvimento de Teresópolis.