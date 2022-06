Escolas de Teresópolis recebem doação de novos notebooks - Bruno Nepomuceno

Escolas de Teresópolis recebem doação de novos notebooks

Publicado 08/06/2022 21:40

Na última sexta-feira (3), os diretores das unidades municipais de ensino receberam os notebooks e microfones adquiridos pelo município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para todos os gestores e docentes da rede de ensino. Os primeiros 88 equipamentos foram entregues pela Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, e o Prefeito Vinicius Claussen, após a participação dos diretores de palestra motivacional com o professor, palestrante e autor José Motta, mestre em educação e especialista em metodologias ativas de aprendizagem, que abordou questões voltadas à inovação e inserção de te cnologias nas escolas.



“Nossa gestão prioriza a Educação. Já fizemos grandes investimentos na área, como a abertura de 16 unidades em tempo integral, escolas vocacionadas com valores olímpicos, por exemplo. Está mais do que na hora de mudarmos nosso mapa mental para compreender que escola pública pode sim ser referência. Essa é a hora de investir em tecnologia para nossas escolas alcançarem o futuro. Inovação em sala de aula é coisa de escola pública”, comentou o Prefeito Vinicius Claussen.



Nos próximos dias, mais notebooks serão entregues, totalizando mais de 1300 equipamentos. Os professores deverão prestar atenção à escala que será divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação para saber a data de retirada do seu equipamento, na sede da SME.



“É um momento histórico para a Educação de Teresópolis. Nunca uma gestão investiu tanto no futuro das nossas crianças. É um momento de dedicação ao esporte, à cultura, à tecnologia e ao empreendedorismo, que chegam junto com essa modernização, trazendo para os educadores mais oportunidades para oferecer uma educação cada vez mais atual e qualificada aos nossos alunos”, reforçou a Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos.



Desde 2019, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem ampliando a capacidade tecnológica das escolas. Um exemplo são os Inovalabs, laboratórios de inovação e tecnologia nas escolas. Em breve, mais de 21 mil tablets serão disponibilizados a todos os alunos da rede pública municipal de ensino para ampliação da aprendizagem dentro e fora das unidades escolares.