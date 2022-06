Novo Promaj começa as entrevistas - Divulgação

Publicado 07/06/2022 18:12

A Prefeitura iniciou nesta sexta-feira, 3, na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, a fase de entrevistas com cerca de 60 jovens, e, em caso de menores de idade, juntamente com os responsáveis, para andamento da seleção e contratação para o Novo Promaj - Programa de Atendimento ao Jovem. Após avaliação e validação da Comissão Avaliadora, formada por técnicos do CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), virão a formalização dos Termos de Contrato de Trabalho, anotações na Carteira de Trabalho, lançamentos no eSocial e início das atividades.



A assinatura da Carteira de Trabalho garante todos os direitos trabalhistas, tais como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. As inscrições para o programa podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/PROMAJ e permanecerão abertas até a finalização do projeto.

Francielle de Freitas Pellegrine, de 20 anos, foi selecionada para a fase de entrevistas do programa. “Estou muito feliz porque o Novo Promaj traz a oportunidade que eu estava buscando para ingressar no mercado de trabalho. Vou ter uma renda e poder ajudar nas contas em casa também. É um projeto maravilhoso!”. Yago Silva Machado, de 22 anos, também comemorou. “Tenho certeza de que vai ser uma experiência incrível pra mim. Com essa chance, meu futuro vai ser bem melhor!”.



O Novo Promaj faz parte do Programa ‘Pra Cima Terê’, de Recuperação Econômica e Geração de Emprego, e está inserida no eixo ‘Emprega Terê’. Outros benefícios do programa são a melhoria do ordenamento e a democratização do uso das vagas de estacionamento, com a isenção de pagamento pelos primeiros 15 minutos para maior rotatividade, facilitando o acesso ao comércio local.



A previsão da duração da participação do jovem no projeto é de dois anos, com o percurso formativo dividido em dois ciclos (teórico e prático): formação teórica com carga horária total de 636 horas de formação; e formação prática, com carga horária total de 2.244 horas, realizadas em uma jornada total de 30 horas semanais.



Nesta edição, serão disponibilizadas 288 vagas para jovens atuarem como Novo Promaj em formação teórica e prática em gestão pública no atendimento ao Estacionamento Rotativo, as Secretarias Municipais, nos espaços de atividades da gestão pública e nas unidades escolares da cidade.



As vagas estão distribuídas em três modalidades: 55 vagas referentes ao Novo Promaj Rotativo - Gestão e Atendimento ao cliente, tendo início previsto na primeira quinzena de junho de 2022; 45 vagas referentes ao Novo Promaj Gestão Pública, tendo início previsto na segunda quinzena de junho de 2022; e 188 vagas referentes ao Novo Promaj Educação, tendo início previsto na primeira quinzena de agosto de 2022.



Os jovens atuarão por um período máximo de 2 anos nos setores administrativos da Prefeitura e os maiores de 18 anos poderão fazer parte do grupo de operadores do estacionamento rotativo. O diferencial do Novo Promaj em relação ao antigo é a oferta de cursos de qualificação técnica permanente, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho quando se desligarem do programa.



O programa será financiado com a arrecadação do estacionamento rotativo, que será implantado em vários pontos da cidade. A iniciativa também atende a uma moção do presidente do Legislativo, Vereador Leonardo Vasconcellos.



Direitos trabalhistas garantidos



Os jovens selecionados participarão de um processo formativo teórico presencial e remoto, bem como de formação prática em gestão pública no atendimento ao Estacionamento Rotativo, às Secretarias Municipais, nos espaços de atividades da gestão pública e nas unidades escolares de Teresópolis. Eles terão direito a registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e seus respectivos benefícios e encargos sociais, no valor mensal de R$ 844,17 - proporcionais ao salário mínimo considerando a carga horária de 30 horas, além de auxílio transporte no valor mensal de R$ 193,60.



O investimento mensal da Prefeitura será de R$ 1.806,12 por jovem, que inclui a remuneração mensal e o vale-transporte, além de benefícios garantidos pela lei trabalhista, tais, como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. A formação teórico-profissional, com 2.880 horas de formação, com toda a estrutura de apoio na formação, como material didático, certificado de conclusão do programa, unidade física de atendimento, plataforma EAD, assistência social e administrativa, além de supervisão técnica e coordenação geral e pedagógica.



Cidadania e experiência profissional



A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Novo Promaj, visa fomentar o exercício da cidadania e oferecer oportunidade de experiência profissional a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 22 anos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.



Entre os objetivos da iniciativa estão: promover a inclusão profissional e emancipação de jovens teresopolitanos em situação de vulnerabilidade através de orientação profissional, formação teórica e prática, mentoria e inserção no mercado de trabalho; desenvolver e/ou potencializar aptidões pessoais, características empreendedoras e competências pessoais, técnicas e profissionais específicas dos participantes nas áreas de formação; contribuir para a aquisição de saberes digitais essenciais para o mundo do trabalho contemporâneo e que apoiem na compreensão do mundo digital; promover melhoria das suas condições de empregabilidade e contribuir para o aumento da sua renda familiar; e estimular a política de geração de empregos previstas no Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos – ‘Pra Cima Terê’, no Eixo ‘Emprega Terê’.



Para Participar:



Para participação no Promaj, o candidato deve:

- Possuir entre 14 (catorze) a 22 (vinte e dois) anos.

(a) Os candidatos selecionados que possuam entre 14 e 16 anos, serão contratados na condição de jovens aprendizes.

(b) Os candidatos selecionados que possuam entre 16 e 22 anos serão contratados conforme provisionamento da Consolidação das Leis Trabalhistas.

- Não possuir emprego formal ativo.

- Ser oriundos de famílias inscritas no Cadastro Único.

- Para aqueles que possuem entre 14 e 16 anos é necessário estar cursando os dois últimos anos do Ensino Fundamental 2 ou tê-lo concluído; para aqueles que possuam mais de 16 anos é necessário ter ensino fundamental concluído, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

- Ser residente na cidade de Teresópolis há pelo menos três anos;

- Possuir disponibilidade de 30 horas semanais para cumprir o processo formativo presencial e virtual pelo período de 24 meses.

- Serão destinadas 3% das vagas aos jovens com deficiência comprovada por laudo médico e, preferencialmente, 50% das vagas para beneficiários do sexo feminino e, preferencialmente, 50% das vagas para beneficiários negros e pardos;



A seleção dos candidatos será feita em três fases: exclusão das inscrições que não atendam aos critérios de participação ou ainda os que não apresentarem a documentação exigida; seleção dos jovens que irão para as entrevistas por meio de avaliação das respostas dadas ao questionário; e entrevistas virtuais ou presenciais.