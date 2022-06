Publicado 07/06/2022 18:04

No próximos domingo, dia 12 de Junho, das 14h às 16h30, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, a bailarina professora e pesquisadora Fernanda Nicolini estará facilitando as oficinas gratuitas ‘Dança Coisada’. O projeto tem patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Cultura Presente nas Redes 2.



São 20 vagas disponíveis por dia de oficina. Artistas e interessados em geral a partir de 16 anos podem se inscrever para um ou dois dias. As inscrições, somente antecipadas, devem ser feitas no endereço https://fenicolini.wixsite.com/oficinacoisada.



As oficinas trabalham a dança a partir de estímulos percebidos em objetos cotidianos, estabelecendo um olhar mais poético e respeitoso sobre as coisas ao nosso redor. Serão propostos exercícios de experimentação criativa e dançada em jogos de improvisação, exercícios de atenção aos materiais e ao próprio corpo dos participantes, sensações e memórias. Este projeto é ligado à pesquisa OBJETOSUJEITOBJETO, premiada pela Associação Nacional dos Pesquisadores em Dança - ANDA/BR em 2021.



Serviço



Oficinas gratuitas Dança Coisada

Dia: 12 de Junho

Hora: 14h às 16h30

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Artistas e interessados a partir de 16 anos

Inscrições antecipadas - 20 vagas: https://fenicolini.wixsite.com/oficinacoisada