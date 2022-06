Micro-ônibus reformado é entregue à Secretaria de Esporte e Lazer - Bruno Nepomuceno

Publicado 09/06/2022 23:36

Para garantir mais conforto e segurança aos atletas de Teresópolis, o Prefeito Vinicius Claussen entregou, nesta tarde (9), o micro-ônibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer totalmente reformado. O veículo foi recuperado com o apoio da Viação de Deus de Deus e entregue aos munícipes junto com o Diretor da empresa, Marcelo Oliveira.



Segundo o prefeito, investir no esporte é primordial na busca de uma cidade mais segura e com mais oportunidades. “É uma grande alegria pegar um equipamento que estava parado, sucateado e poder entregá-lo todo reformado para a Secretaria de Esporte, visando à segurança e eficácia no translado de nossos atletas. Meu agradecimento à Viação Dedo de Deus, por nos ajudar a fazer a reforma desse equipamento. Juntos estamos trazendo segurança e conforto para os nossos atletas, como também valorizando o esporte local, destacou o Prefeito.



“As associações de esportes, que já recebem o apoio da nossa Secretaria de Esporte, vão contar com mais esse veículo para levar nossos filhos e jovens para competir fora da cidade, levando com eles o nome de Teresópolis", concluiu.



"Para nós é uma grande satisfação estar colaborando com o esporte. A reforma foi uma maneira de apoiar, valorizar e incentivar a garotada que está levando o nome de Teresópolis para além das fronteiras da cidade”, comentou o Diretor da Viação Dedo de Deus, Marcelo Oliveira.



A Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, agradece pela reforma do veículo. "Estamos muito felizes que o Prefeito Vinicius Claussen intermediou essa reforma do micro-ônibus junto com a Viação Dedo de Deus. Agora esse ônibus, totalmente reformado, virá para garantir ainda mais segurança nas viagens dos nossos atletas”, ressaltou.

