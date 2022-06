Teresópolis recebe certificado da Plataforma Rede+Brasil - Divulgação

Publicado 14/06/2022 20:33

O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretária Extraordinária de Representação do Governo em Brasília (SERGB), a Cooperação da Unidade Gestora Estadual da Rede + Brasil do Estado e o Ministério da Economia, por meio do Departamento de Transferências da União - SEGES/SEDGG, certificam a Prefeitura de Teresópolis a integrar oficialmente na Plataforma Rede+Brasil. O município é um dos primeiros a aderir à plataforma do governo para construção colaborativa de soluções e melhorias. Dentre municípios fluminenses, Porto Real e Quissamã também já estão integrados.



Além de receber o certificado de integração a Plataforma +Brasil, o município também vai ganhar a indicação de um coordenador municipal da Rede + Brasil para que o represente, assim como um Planod e Trabalho elaborado em conjunto com a equipe SERGB, um diagnóstico situacional sobre a execução dos recursos públicos federais no município e capacitação exclusiva oferecida aos gestores municipais. Em resumo, está sendo disponibilizado estrutura e instrumentos que qualificam a cidade na captação e execução dos recursos.



"O certificado, que poucos municípios receberam até agora, é resultado da nossa credibilidade junto aos órgãos competentes pelo trabalho sério de gestão dos recursos captados que fazemos com o nosso Escritório de Projetos Especiais e é mais uma mostra de que estamos no caminho certo da lisura e gestão responsável dos recursos captados”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Instituída pela Portaria nº 33, de 22 de janeiro de 2020, a Rede + Brasil é uma rede de governança colaborativa, que visa promover maior integração entre os parceiros, a fim de fortalecer a governança, o diálogo e a gestão, bem como à melhoria do gasto público, e maior efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes das transferências da União.



A subsecretária de Projetos Especiais, Ana Braga, destaca que a integração de Teresópolis na plataforma é fundamental. “Com essa integração a Plataforma Rede+Brasil, o município amplia sua rede de relacionamento, o que, na prática, reflete na melhora da nossa eficiência quanto a execução dos nossos convênios”, explicou.