Publicado 13/06/2022 16:04

Criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para ampliar o alcance das ações de conscientização sobre preservação ambiental, o projeto ‘Quarta às 10’, da Sala Verde que Te Quero Verde, realiza sua edição mensal online na próxima quarta-feira, 15/06.



O tema, “Autoconhecimento como base para o cuidado com a Terra’, leva em conta que o conhecimento de si próprio é fundamental para despertar a consciência sobre a importância do autocuidado e de cuidar bem dos semelhantes, de todas as formas de vida e do Planeta Terra.



Transmitida pelo Canal do Youtube, a edição online terá como palestrante a psicopedagoga e professora de Yoga, Mariana Mussolini, com mediação do gestor ambiental Raimundo Lopes, da SMMA, e da bióloga Beatriz Tjader, da Sala Verde, e poderá ser acessada pelo link https://bit.ly/quartaas10junho.