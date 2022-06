Aplicativo Taxi Rio chega a Teresópolis - Arlan Silva

Publicado 13/06/2022 20:53

O aplicativo Taxi.Rio.Cidades já está disponível para passageiros em Teresópolis. Noventa taxistas que atuam na cidade já se cadastraram na Prefeitura para uso da ferramenta, que pode ser acessada via smartphones, em qualquer hora do dia, com faixas de descontos entre 10% e 40%. Os taxistas interessados em se cadastrar para prestar seus serviços por meio do app devem acessar o site oficial da Prefeitura (teresopolis.rj.gov.br/taxirio) e seguir as orientações.



Teresópolis é a primeira cidade da Região Serrana a aderir ao aplicativo para táxis do Rio de Janeiro. O Prefeito Vinicius Claussen, o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e o Presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcellos, autor da moção que indicou a implantação do aplicativo no município, assinaram, em março, o convênio de adesão ao aplicativo Taxi.Rio.Cidades.



Taxi.Rio.Cidades



Desenvolvido pela equipe técnica da IplanRio (Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio de Janeiro) e em uso pelos taxistas da cidade carioca, o Taxi.Rio.Cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia. O aplicativo traz as opções de formas de pagamento e as faixas de desconto, que variam entre 10% e 40%, determinadas pelo taxista. Também traz dados sobre a localização do taxista mais próximo, entre outras informações.



Entre os benefícios para o passageiro estão o preço fixo, transparente e com previsibilidade; maior segurança ao utilizar o táxi, um meio de transporte homologado; possibilidade de compartilhamento da corrida, com maior segurança; e maior facilidade e oferta de táxis na palma da mão.



Para os taxistas, entre os benefícios podem ser listados: aumento na geração de renda local; maior padronização do serviço prestado pelos taxistas; gestão eficiente da frota de táxis em tempo real; melhoria da mobilidade urbana, com maior segurança para os profissionais, passageiros e turistas; todo o cadastro do taxista na plataforma é validado por órgão público competente.

Os taxistas interessados em se cadastrar no aplicativo devem acessar o site oficial da Prefeitura (teresopolis.rj.gov.br/taxirio), preencher os dados solicitados e, em seguida, baixar o app Taxi.Rio.Cidades na versão ‘Motorista’. O profissional também deve comparecer à Secretaria Municipal de Segurança Pública (Av. Lúcio Meira, 375, Várzea – antigo Fórum), de segunda a sexta, das 9h às 18h, para fazer uma fotografia para identificação no aplicativo, concluindo o cadastramento.