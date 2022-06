Vestibular Cederj tem notas divulgadas nesta quinta-feira, 16 - Jorge Maravilha

Publicado 15/06/2022 22:56

Marcada para esta quinta-feira, 15/06, a divulgação das notas das provas de múltipla escolha do Vestibular Cederj 2022.2, com a definição de quais candidatos terão a redação corrigida. O vestibular foi realizado no último domingo, 12/06, na Faetec Teresópolis, para as 60 vagas oferecidas - 30 para Pedagogia e 30 para Geografia. O candidato poderá consultar seu Cartão de Respostas no ambiente individualizado da inscrição.



As notas da prova da Redação serão divulgadas na página do Vestibular Cederj (www.cecierj.edu.br/consorciocederj/vestibular/2022-2/) no dia 24 de junho. Caso o candidato não concorde com a nota atribuída, poderá requerer revisão nos dias 27 e 28 de junho, através da página de inscrição.



O resultado final do concurso sairá na página do Vestibular Cederj no dia 06 de julho. Pelo cronograma oficial, a matrícula e inscrição em disciplinas acontecerão nos dias 07 e 08 de julho.



Todas as fases do processo seletivo podem ser acompanhadas pela página www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022- 2/.



Polo Cederj em Teresópolis

A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar a oferta dos cursos de graduação gradativamente, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.



Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB. Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.