"Todo sonho é possível, basta ter foco.", Brian Santos - Reprodução mídias sociais

Brian, de 33 anos, lutava há mais de um ano contra o câncer e aguardava pelo autotransplante de medula óssea, tendo retomado as sessões de quimioterapia. No final do mês de abril, o atleta escreveu em suas redes sociais: “Infelizmente, o tipo de tumor que tenho é bastante agressivo, com isso terei que voltar para o tratamento. Com esta quimio, o objetivo é zerar minhas taxas tumorais a fim de realizar um transplante de medula óssea, tentando, de todos os jeitos, zerar as lesões cancerígenas.” Mas não houve tempo.

Radicais na Serra, evento realizado com recursos da emenda parlamentar do Deputado Hugo Leal, onde Brian procurou estimular a prática de esportes em crianças e adolescentes. Reprodução mídias sociais No ano passado, apesar de já estar em tratamento contra a doença, iniciou um movimento pela reabertura da Praça de Esportes Radicais, próxima à rodoviária de Teresópolis, fechada por conta da pandemia, e onde Brian começou a praticar o esporte, ainda adolescente, onde recebeu homenagem com votos de congratulações do vereador Diego Barbosa, da Câmara Municipal de Teresópolis.

Palestra para alunos de escola municipal de Teresópolis, em 2019 Reprodução mídias sociais Em 2019, realizou palestra motivacional para alunos da Escola Municipal Sakurá contando sua história no esporte e em como se tornou empresário, fundando sua própria loja de materiais para a prática do ciclismo. Procurava incentivar crianças e adolescentes a praticar o BMX, tanto em Teresópolis, sua cidade natal, quanto em outros munícipios onde participava de campeonatos.“É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Brian Santos. Brian era um atleta de BMX com inúmeras vitórias, representando nossa cidade. Nossos sinceros sentimentos à família”, disse, com exclusividade ao DIA, a Secretária de Esportes de Teresópolis, Geovânia Maia.

Brian Santos em uma de suas apresentações de BMX no Rio de Janeiro Reprodução mídias sociais



Foram 17 anos de dedicação à difusão da prática de BMX, tendo divulgado Teresópolis no Brasil e no mundo, através do esporte, participando de vários campeonatos nacionais e internacionais, entre eles.

