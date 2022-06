Ouvidor-geral de Teresópolis, Leonardo Manso, faz visita técnica à Alterdata, empresa de softwares no município - Divulgação

Ouvidor-geral de Teresópolis, Leonardo Manso, faz visita técnica à Alterdata, empresa de softwares no municípioDivulgação

Publicado 17/06/2022 08:38

Esta semana, o ouvidor geral de Teresópolis, Leonardo Manso, fez visita técnica à empresa Alterdata Software, acompanhado por Luciene Queiroz, coordenadora da Ouvidoria da Prefeitura. Em pauta, a troca de experiências, a fim de implementar melhorias no atendimento prestado à população. Uma das maiores do segmento no país, a Alterdata é referência no desenvolvimento de sistemas de gestão nas áreas contábil, empresarial, imobiliária e de pessoas.

“Foi uma visita bastante produtiva de aprendizado sobre como a empresa treina os seus colaboradores para o atendimento. Fomos recebidos pela supervisora comercial, Natália Costa, e equipe, que afirmaram que vão nos auxiliar na capacitação dos funcionários da Ouvidoria. Seguindo a orientação do Prefeito Vinicius Claussen, nós nos inspiramos nos trabalhos de referência realizados tanto pelo poder público como pela iniciativa privada para implementar melhorias e manter um canal de excelência na prestação dos nossos serviços”, destacou Leonardo Manso.

A Ouvidoria Geral tem como competência registrar e dar tratamento adequado às reclamações, sugestões, denúncias e elogios sobre os serviços públicos internos e externos prestados pelo Executivo Municipal. São produzidos relatórios apontando deficiências e/ou irregularidades, do ponto de vista da população, em busca da melhoria da prestação dos serviços pelo poder público.