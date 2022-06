Prefeito Vinicius Claussen, coordenador do projeto Caminhos da Mata Atlântica Francisco Motta ea Secretária de Turismo Beth Mazzi - Sidney Pontes

Publicado 17/06/2022 22:05

Alegria, diversão, brincadeiras e famílias reunidas marcaram a Abertura da Temporada de Montanha de Teresópolis 2022. Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Parnaso, o Parque Estadual dos Três Picos, Polo Gastronômico, Corpo de Bombeiros e o CET (Centro Excursionista Teresopolitano), o evento aconteceu nesta quinta,16, na Praça Nilo Peçanha, no Alto. A programação teve início às 9h e foi até o final da tarde.



Com muitas atividades de lazer e diversão, a programação contou com oficinas de slackline, pescaria ecológica, o pré-lançamento do livro as ‘As Aventuras de Cataozinho', escrito pelo professor da UERJ, Leandro Souza Moura e apresentação especial da Companhia Orquestral, por Leonardo Pinto, Matheus Pessoa e Matheus Soares apresentando parte da Ópera ‘O Guarani’, de Carlos Gomes.



Na ocasião, também aconteceu a assinatura do Termo ‘Caminhos da Mata Atlântica’. Assinado pelo Prefeito Vinicius Claussen e o coordenador do projeto, Francisco Motta. Uma parceria para sinalização do trecho do município desse caminho, que abrange mais 4 mil quilômetros de trilhas na Mata Atlântica pelo Brasil, integrando municípios e, consequentemente, estados desde o extremo Sul do país.