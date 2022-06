Prefeito Vinicius Claussen (centro), Marcelo Oliveira, Movimento Empreendedor, e Vinicius Oberg, sec. de Ciência e Tecnologia, destacam o 2º Startup Weekend Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 20/06/2022 22:15

Evento global de tecnologia, o Startup Weekend Teresópolis 2022 acontece nos próximos dias 8, 9 e 10 de julho, no Espaço Cultural Higino. A segunda edição do evento terá organização do Movimento Empreendedor e apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) e do InovaTerê (a iniciativa conta com recursos da Lei Municipal de Inovação).

Startup Weekend é o ponto de entrada mundial para o empreendedorismo. O evento tem como público-alvo designers, desenvolvedores, profissionais de Marketing e entusiastas de startups para compartilhar ideias, formar equipes e iniciar startups. As inscrições do primeiro lote foram abertas nesta segunda, 20/06, e custam R$130,00 + taxas da plataforma: https://bit.ly/SWTeresopolis2022



O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, e o representante do Movimento Empreendedor, Marcelo Oliveira, que também é presidente do Conselho M. de Inovação, Ciência e Tecnologia, apresentaram, no último dia 15, a programação do evento para o Prefeito Vinicius Claussen, que declarou apoio total da Prefeitura à iniciativa e afirmou que o Startup Weekend Teresópolis entrará para o calendário oficial de eventos do município.



“A tecnologia é um dos eixos de desenvolvimento de Teresópolis e um dos setores que mais emprega em nosso município. Assim como no Turismo, estamos investindo para atrair eventos gerando mais oportunidades, negócios, emprego e renda para população”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.



O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, também pontuou sobre a importância de promover o evento. ''A realização do Startup Weekend é resultado da parceria entre a Prefeitura, o COMICT - Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, o Movimento Empreendedor e o setor privado, que estão juntos na missão de desenvolver o ecossistema de inovação e tecnologia de Teresópolis'', destacou Oberg.



Programação do 2º Startup Weekend Teresópolis



Dia 1: Encontro, Pitch & Formação dos Times



No primeiro dia do evento, 8/07, às 18h, acontece a abertura oficial, com credenciamento dos 150 participantes e, às 19h15, está previsto o início das atividades. Neste dia, serão lançados os desafios para os times que serão formados. Os times deverão escolher o tema dos projetos/negócios/startup`s sobre os quais irão trabalhar durante o final de semana.



Dia 2: Aprenda e Trabalhe



O segundo dia, 9/07, começa com café da manhã, às 8h, e atividades das 8h45 às 21h, com intervalos para almoço e coffee break e jantar ao final. Os mentores estarão no evento para orientar os participantes para resolver os problemas mais difíceis. Os organizadores disponibilizam os recursos e suporte para fazer as coisas acontecerem em um curto período de tempo. Os times deverão encontrar clientes e criar seu produto.



Dia 3: Apresentação & Escolha



O terceiro e último dia do evento, 10/07, começa às 8h, com encerramento às 21h, também com intervalos para almoço e coffee break. No ponto alto do evento, o time vai apresentar o produto ou serviço que criou para a plateia e para os jurados. Ao final, todos poderão celebrar o trabalho feito e confraternizar com jurados e mentores.