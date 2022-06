Danielle Barros, sec.estadual de Cultura e Economia Criativa, com Cléo Jordão, sec. de Cultura e Ricardo Guarilha, subsecretário - Divulgação

Publicado 23/06/2022 18:06

Teresópolis sediou, nesta quarta-feira, 22, o II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Sesc Rio, o evento aconteceu no Centro de Convenções do Sesc Alpina e reuniu gestores de Cultura dos municípios fluminenses, representando todas as regiões do estado, com o objetivo de promover a troca de experiências e o debate de políticas públicas entre os representantes das cidades.



Durante o encontro, a diretora regional do Sesc Rio, Regina Pinho, apresentou o Edital ‘Sesc Pulsar’ 2022/2023, que vai selecionar, pelo segundo ano consecutivo, propostas artísticas para integrarem parte da programação da instituição no ano de 2023. A iniciativa se destina, mais uma vez, a fomentar e apoiar a produção artística e cultural, em suas diversas manifestações, comprometendo-se com o estímulo aos processos artísticos em desenvolvimento, com a formação de público e com a inclusão social.



A abertura do encontro contou com a participação da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros. "É fundamental que os gestores municipais conheçam as políticas públicas que estamos realizando, para que eles possam repassar essas informações para os fazedores de cultura de cada cidade. É uma interação muito importante para a efetivação da política de editais e descentralização dos recursos da pasta, alcançando cada vez mais o interior", destacou Danielle Barros, que estava acompanhada de Adenilson Honorato, da Assessoria de Relações Intermunicipais e Projetos, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



Em nome do Prefeito Vinicius Claussen, a secretária de Cultura de Teresópolis, Cléo Jordão, deu as boas vindas aos gestores presentes e enfatizou a troca de experiências com representantes de outros municípios. “O encontro foi bastante proveitoso. Tivemos mesas de debates sobre vários assuntos relevantes, como os desafios da Lei Aldir Blanc nesse momento em que os municípios estão prestando contas das ações culturais realizadas por meio dos editais. O lançamento do Edital Sesc Pulsar também foi um dos destaques do dia, do qual artistas de todo o Brasil poderão participar. A troca de experiências com gestores e técnicos de outros municípios foi muito importante”, comentou Cléo Jordão, que estava acompanhada do subsecretário de Cultura, Ricardo Guarilha.



Com uma programação extensa, o evento contou com diversas mesas de debates, reuniões setorizadas por região e apresentações artísticas, entre elas, as performances do saxofonista Oziel Silva, professor da Escola de Música Prof. Giordano Marrelli – Polo Teresópolis/Villa-Lobos e do grupo local ‘Seu Quixote’, que animou o jantar temático junino. Fábio Valadares e Rodrigo Lobo, escritores e produtores culturais também se apresentaram.