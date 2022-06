Projeto de sopa popular começa no próximo dia 27 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 23/06/2022 21:14

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lança o projeto “Sopa Popular”, que distribuirá refeições para a população vulnerável durante o inverno de forma totalmente gratuita. O projeto terá início na próxima segunda-feira (27), com previsão de duração de 90 dias, e a distribuição acontecerá sempre na parte da noite, das 19h às 22h, nas dependências do Café Popular, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão.



Com objetivo de diminuir a insegurança alimentar entre as pessoas mais vulneráveis e criar uma grande rede de solidariedade no município, que envolva a Gestão Municipal, sociedade civil e empresas privadas, o projeto visa combater a avanço do agravamento da fome, que vem ocorrendo não só no município como em todo o país, e complementar o trabalho já realizado na parte da manhã pelo Café Popular.



O prefeito Vinícius Claussen ressalta a importância desse novo projeto na garantia de direitos da população: “A inauguração do café popular já representou um grande avanço na questão da proteção alimentar em nosso município, garantindo um café da manhã completo por apenas um real. Mas identificamos outras necessidades da população mais vulnerável e, por isso, decidimos criar o “Sopa Popular”, para que mais uma refeição também seja garantida a essas pessoas e para que sintam-se acolhidas pelo município”, destacou o prefeito.