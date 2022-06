Breno Barcellos Silva Souza foi morto hoje em troca de tiros durante operação contra o tráfico de drogas em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 24/06/2022 17:57

Bruno Barcellos Silva Souza foi morto em troca de tiros com policiais militares durante operação conjunta contra o tráfico de drogas em uma das comunidades mais violentas de Teresópolis. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24 de junho, quando uma força-tarefa envolvendo policiais militares, civis, guardas-municipais e o Ministério Público invadiram as comunidades do Rosário, Perpétuo, Pimentel e Pessegueiros na luta contra o tráfico de drogas.



O suspeito portava uma arma 9 mm e era alvo de um dos mandados de prisão, entre os quatro que foram expedidos no dia de hoje. Bruno chegou a ser socorrido e levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.